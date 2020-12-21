دولي

شاهد: الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن وعقيلته يتلقيان لقاح فيروس (كورونا)

شاهد: الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن وعقيلته يتلقيان لقاح فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن وعقيلته، اليوم الاثنين، لقاحاً مضاداً لفيروس (كورونا).

وبعد تلقي اللقاح، أعرب بايدن عن أمل كبير، بالتخلص من الجائحة، وآملاً من الأميركيين، الالتزام بالقواعد في فترة الأعياد، وتجنب السفر غير الضروري.

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب، بأن إدارة دونالد ترامب، تستحق الثناء، على جهودها لتطوير لقاح (كورونا).


 



 





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