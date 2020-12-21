(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي





جاء ذلك، في تصريح لأبو حسنة لقناة (الغد)، مشيراً إلى أن (أونروا) بحاجة إلى 18 مليون دولار؛ لدفع رواتب موظفي الوكالة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.





وكانت رواتب موظفي الوكالة، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قد تأخرت بضعة أيام، بسبب الأزمة المالية التي وصفتها (أونروا) بأنها الأشد منذ تأسيسها.

رام الله - دنيا الوطنأفاد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بأنه سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي.