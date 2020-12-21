شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس













رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة تنفيذ شاب فلسطيني، لعملية إطلاق نار في باب حطة، بالمسجد الأقصى المبارك في القدس.واستشهد شاب يبلغ من العمر (17 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، بعد أن أصاب شرطياً في باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.