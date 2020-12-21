مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وهجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق الضفة والقدس

تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، منذ صباح اليوم الاثنين، وحتى وقت متأخر من مساء اليوم، عدة اعتداءات وهجمات نفذها مستوطنون، واستهدفت ممتلكات وبيوت المواطنين



فقد أصيب طفل وشاب، مساء اليوم، بجروح ورضوض، بعد أن هاجمت مجموعة من مستوطني (كريات أربع)، مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة شرق مدينة الخليل.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن مجموعة من المستوطنين، هاجموا مركبات المواطنين، ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بإصابة الطفل محمود آيات الله طميزي (13 عاماً) ومحمد زياد الطميزي (33 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، بجروح ورضوض نقلا على إثرها إلى المستشفى الأهلي بالمدينة، لتلقي العلاج.



وفي رام الله، هاجم مستوطنون، الليلة، عدداً من القرى شرق محافظة رام الله والبيرة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين، هاجموا منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين شرق رام الله، وأن المواطنين تصدوا لهم دون وقوع إصابات، فيما هاجمت مجموعات أخرى أطراف قرية برقة بالمحافظة، واعتدت على منازل المواطنين ومركباتهم.



كذلك، اعتدى مستوطنون على منازل المواطنين في قرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هاجموا عدداً من المنازل في قرية كفر مالك القريبة، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.



كما هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الاثنين، منازل ومركبات المواطنين المقدسيين، في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين، تجمعوا وسط الحي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، واعتدوا على المنازل والمواطنين هناك.



كما تصدى أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم الاثنين، لهجوم نفذه مستوطنون استهدف ممتلكاتهم.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين، هاجموا ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة، عقب تنظيم مسيرة لهم على الشارع الرئيسي وسط البلدة، مضيفاً أن الأهالي تصدوا لهم، وأن مواجهات، اندلعت عقب ذلك مع جنود الاحتلال في المنطقة.



وأشار دغلس، إلى أن قوات الاحتلال، ومجموعات للمستوطنين، تنتشر بكثافة في محيط ومداخل مدينة نابلس.



وفي بيت لحم، رشق مستوطنون بالحجارة، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين، قرب بلدة جناته شرق بيت لحم.



وأفاد مواطنون، بأن مجموعة كبيرة من مستوطني (تقواع) المقامة على اراضي المواطنين، قاموا بإغلاق الشارع الالتفافي الواصل ما بين جنوب وشمال الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال، وشرعوا برشق مركبات المواطنين بالحجارة.



وأشار مصدر أمني إلى أن مجموعات أخرى من المستوطنين، تجمهروا قرب مفترق الطرق قرب مجمع مستوطنة (غوش عصيون).



كما اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس.



وقال دغلس: إن مستوطنين اعتدوا على المواطن صادق خطاطبة من بلدة بيت فوريك، بالضرب والحجارة، بالقرب من قرية دير شرف، ما أدى لإصابته بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وسط انتشار مكثف لمجموعات المستوطنين على الطرقات، محذراً من مغبة ارتكاب المستوطنين جرائم، واستهداف المواطنين وممتلكاتهم.



وفي جنين، هاجم عدد من المستوطنين، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من حاجز دوتان العسكري جنوب غرب المدينة.



وأفاد رئيس بلدية يعبد، أمجد عطاطرة، بأن عدداً من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بالقرب من حاجز دوتان قرب بلدة يعبد، تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن المستوطنين، قاموا بإحتجاز عدد من الشبان، وأعاقوا حركة السير في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن