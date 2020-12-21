مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم الاثنين، منازل ومركبات المواطنين المقدسيين، في حي الشيخ جراح شمال القدس.



وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين، تجمعوا وسط الحي ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، واعتدوا على المنازل والمواطنين هناك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما هاجم مستوطنون، الليلة، منازل المواطنين الواقعة على أطراف قرية بيتين، شرق رام الله.



وأفاد شهود عيان، بأن المواطنين، تصدوا للمستوطنين، الذين هاجموهم، دون وقوع إصابات.