مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

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رام الله - دنيا الوطن

قررت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين، تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة (كورونا).



ونقلت موقع (روسيا اليوم) عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: إنه تم إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس (كورونا).



وتابع: بأن الوزارة قررت أيضا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.