عربي

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الاثنين، تعليق إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من احتدام جائحة (كورونا).

ونقلت موقع (روسيا اليوم) عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله: إنه تم إيقاف منح أو تجديد الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين بقطاع الصحة، ضمن خطة الوزارة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس (كورونا).

وتابع: بأن الوزارة قررت أيضا إيقاف الإجازات غير الوجوبية، التي تشمل السفر للخارج، أو تحسين الدخل أو مرافقة الزوج، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي استعدادا لمواجهة الموجة الثانية للفيروس.

أخبار ذات صلة

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح &#34;فايزر-بايونتيك&#34;

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية

قطر وسلطنة عُمان تتسلمان أول شحنة من لقاح (كورونا) هذا الأسبوع

قطر وسلطنة عُمان تتسلمان أول شحنة من لقاح (كورونا) هذا الأسبوع

سلطنة عُمان تُغلق حدودها غداً الثلاثاء لمدة أسبوع

سلطنة عُمان تُغلق حدودها غداً الثلاثاء لمدة أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يعتدون على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح &#34;فايزر-بايونتيك&#34;

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر