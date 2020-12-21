شؤون فلسطينية

نابلس: أهالي بلدة حوارة يتصدون لهجوم من المستوطنين

رام الله - دنيا الوطن
تصدى أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم الاثنين، لهجوم نفذه مستوطنون استهدف ممتلكاتهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة عقب تنظيم مسيرة لهم على الشارع الرئيسي وسط البلدة، مضيفا أن الأهالي تصدوا لهم، وأن مواجهات اندلعت عقب ذلك مع جنود الاحتلال في المنطقة.

وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال ومجموعات مستوطنين تنتشر بكثافة في محيط ومداخل مدينة نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

أخبار ذات صلة

الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

الأطر العمالية بالمحافظات الجنوبية تُوضح موقفها بشأن الإعلان عن صرف مساعدات لمتضرري (كورونا)

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

(أونروا): سيتم تأجيل دفع الرواتب لهذا الشهر بسبب نقص التمويل الكافي

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

شاهد: لحظة تنفيذ شاب لعملية إطلاق النار في باب حطة بالقدس

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وهجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق الضفة والقدس

مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم وهجماتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق الضفة والقدس

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

أول تعليق من حركة (حماس) على عملية باب حطة في القدس

أول تعليق من حركة (حماس) على عملية باب حطة في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

سلفيت: الشرطة تلقي القبض على مطلوبين وتحرر مخالفات سلامة

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

مستوطنون يُهاجمون منازل الموطنين بحي الشيخ جراح ورام الله

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

طوباس: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

سلفيت: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

جنين: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مستوطنون يعتدون على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس

مستوطنون يعتدون على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

"الخارجية": تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا بالعالم

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

مصر: قرار من وزارة الصحة بعد احتدام جائحة (كورونا) في العالم

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح &#34;فايزر-بايونتيك&#34;

قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر