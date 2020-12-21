نابلس: أهالي بلدة حوارة يتصدون لهجوم من المستوطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي بلدة حوارة جنوب نابلس، مساء اليوم الاثنين، لهجوم نفذه مستوطنون استهدف ممتلكاتهم.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين هاجموا ممتلكات المواطنين في بلدة حوارة عقب تنظيم مسيرة لهم على الشارع الرئيسي وسط البلدة، مضيفا أن الأهالي تصدوا لهم، وأن مواجهات اندلعت عقب ذلك مع جنود الاحتلال في المنطقة.



وأشار دغلس إلى أن قوات الاحتلال ومجموعات مستوطنين تنتشر بكثافة في محيط ومداخل مدينة نابلس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).