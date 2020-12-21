قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 148209 حالة إصابة، و922 حالة وفاة، و144142 حالة شفاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الاثنين، بأن أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك" ستصل الليلة، إلى مطار حمد الدولي وتخصص لكبار السن.وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة الماضية.