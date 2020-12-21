قطر تعلن وصول أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الاثنين، بأن أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك" ستصل الليلة، إلى مطار حمد الدولي وتخصص لكبار السن.
وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة الماضية.
أفادت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الاثنين، بأن أول شحنة للقاح "فايزر-بايونتيك" ستصل الليلة، إلى مطار حمد الدولي وتخصص لكبار السن.
وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وحالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 148209 حالة إصابة، و922 حالة وفاة، و144142 حالة شفاء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية.
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