فيديو: غواصة إسرائيلية تعبر قناة السويس لإرسال رسالة إلى إيران
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن غواصة إسرائيلية، "في طريقها إلى إيران".
ونقلت القناة عن مسؤولين مخابراتيين عرب، بأن غواصة إسرائيلية عبرت قناة السويس علانية وبإذن مصري، باتجاه الخليج.
وتابعت: يقدر مسؤولون، أن إسرائيل تحاول إرسال رسالة من خلالها إلى طهران، ووفق القناة، فقد صرح الجيش الإسرائيلي، بأنه "لا يُعلق على مثل هذه المنشورات".
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بأن غواصة إسرائيلية، "في طريقها إلى إيران".
ونقلت القناة عن مسؤولين مخابراتيين عرب، بأن غواصة إسرائيلية عبرت قناة السويس علانية وبإذن مصري، باتجاه الخليج.
وتابعت: يقدر مسؤولون، أن إسرائيل تحاول إرسال رسالة من خلالها إلى طهران، ووفق القناة، فقد صرح الجيش الإسرائيلي، بأنه "لا يُعلق على مثل هذه المنشورات".
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