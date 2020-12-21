قلقيلية: تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن أكبر عدد من الإصابات كان في مدينة قلقيلية، بواقع 14 إصابة.





كما أعلنت المحافظة، تعافي 42 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 21/12/2020 هي 489 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ 22 إصابة من المخالطين.