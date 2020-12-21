جنين: تسجيل ثلاث وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة، منذ بدء الجائحة إلى 99 حالة، وفق تصريح للمحافظ عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك).



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 141 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 143 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1615 موزعة على النحو الآتي:



- عزل منزلي : 1581، ومستشفى جنين الحكومي: 34 حالة من بينها 11 حالة بالعناية المكثفة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.