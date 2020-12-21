مستوطنون يعتدون على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على مواطن بالقرب من قرية دير شرف غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين اعتدوا على المواطن صادق خطاطبة من بلدة بيت فوريك بالضرب والحجارة بالقرب من قرية دير شرف، ما أدى اصابته بجروح نقل على اثرها مستشفى رفيديا الحكومي.



وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة جنوب نابلس، وسط انتشار مكثف لمجموعات المستوطنين على الطرقات.



وحذر دغلس من مغبة ارتكاب المستوطنين جرائم واستهداف المواطنين وممتلكاتهم.