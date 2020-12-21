جنين: مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عدد من المستوطنين، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين بالقرب من حاجز دوتان العسكري جنوب غرب جنين.



وأفاد رئيس بلدية يعبد امجد عطاطرة، بأن عدداً من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة والزجاجات الفارغة، بالقرب من حاجز دوتان قرب بلدة يعبد تحت حراسة وحماية جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن المستوطنين قاموا بإحتجاز عدد من الشبان، وأعاقوا حركة السير في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).