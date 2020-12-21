الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 36 وفاة و2499 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 3604 وفيات، والإصابات إلى 277.448 إصابة، منذ بدء الجائحة.



وأشارت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الفيروس، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة يبلغ 27.676 حالة، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1054 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن تسجيل أرقام منخفضة مقارنة بالشهر الماضي، بإصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).