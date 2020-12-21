مدير "هوغو تشافيز": الخطر بنوعية إصابات (كورونا) وحاجتها الدخول للمشافي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مستشفى هوغو تشافيز، د.باسل بواطنة، إن الخطير في المرحلة الحالية ليس عدد الاصابات بفيروس (كورونا)، وإنما نوعية الإصابات التي تظهر عليها اعراض المرض وتستدعي حالتها الادخال للمشفى.



وأضاف بواطنة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن هناك عدداً كبيراً من الإصابات التي تسجل يتم إدخالها الى المشافي نظرا للأعراض الخطيرة التي تظهر عليها.



وأشار إلى أن كافة الأسرة في مستشفى هوغو تشافيز مليئة بالمرضى سواء المنامات أو العناية المكثفة، فيما تتراوح الأعراض بين الخفيفة والمتوسطة والخطيرة.



وبين بواطنة أن 28 مريضا يرقدون في المشفى بينهم 8 في غرف العناية المكثفة، وأن هناك ثلاثة مرضى في الثلاثينات من أعمارهم، وثلاثة آخرين في الأربعينات من أعمارهم، والبقية من عمر 60 فما فوق.