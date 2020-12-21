"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 386 قضية على مستوى القطاع



وأضافت: أن 365 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي، فيما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.



وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 56 متهماً على مختلف القضايا المذكورة، فيما استمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة، اليوم الاثنين، إنها قامت على مستوى محافظات القطاع، بفتح تحقيق بـ 386 قضية.ومن بين القضايا وفق تقرير يومي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 15 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، وست قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي.