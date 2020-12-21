صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين







رام الله - دنيا الوطننظم اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين، اليوم، اعتصاماً مطلبياً أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمدينة غزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين العاطلين.وشارك في الاعتصام صف واسع من الخريجين الجامعيين، ورفع المشاركون فيه يافطات تدعو وكالة الغوث لتوفير الخدمات الإنسانية الضرورية للاجئين الفلسطينيين، على رأسها توفير فرص عمل للخريجين العاطلين عن العمل، وإغاثة الفقراء والمحتاجين والمرضى باعتبارها أبسط مقومات الحياة المعيشية الضرورية.وفي كلمة اتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين دعت رائدة الخور، لاعتماد موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كجزء من موازنة الأمم المتحدة، والتحرك على مستوى الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض (أونروا) لتجديد نقاش مسألة التمويل والتبرعات وإقرار موازنة ثابتة لـ (أونروا) وبرامجها في مناطقها الخمس.وجددت الخور دعوتها إلى الدول المانحة لتسديد حصتها من الأموال لبرامج (أونروا)، مطالبة في الوقت ذاته الوكالة بالتراجع عن قرارها الأخير إعادة التصنيف للعائلات الفقيرة، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين لسكان قطاع غزة في ظل الجائحة الوبائية (كورونا)، وتردي الحالة الاقتصادية بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل على القطاع لأكثر من 14 سنة.وشددت مسؤولة الاتحاد لجان المعلمين الديمقراطيين على مطالبتها بتوفير فرص عمل للخريجين والتأكيد على دور وكالة الغوث في حماية اللاجئين من خطر الجائحة الوبائية، والقيام بتوزيع الكمامات والمعقمات والمعونات على اللاجئين.بدوره تلا الخريج أحمد أبوشاب المذكرة المطلبية والتي سُلمت لمدير عمليات الوكالة في قطاع غزة السيد ماتياس شمالي والتي أكدت ضرورة توفير الغذاء والدواء والتشغيل للاجئين وتوفير فرص عمل تخفف من حدة البطالة والحالة الاجتماعية السيئة للاجئين.وأكد أبو شاب دعوته لإعادة تفعيل برنامج التشغيل المؤقت، ووقف التقليصات عن الفقراء وصغار الموظفين بشكل عاجل وضروري. مشدداً ضرورة تأهيل ودمج الخريجين اللاجئين وتطوير قدراتهم من خلال مؤسسات الوكالة أو شركائها.وختم المذكرة بالقول: "مرفق لسيادتكم كشف اسمي لقائمة عاجلة من الخريجين اللاجئين الذين يمرون هم وأسرهم بوضع اقتصادي ومعيشي سيء، نأمل منكم مد يد العون والمساعدة لهم وشملهم بتشغيل مؤقت يحسن من اوضاعهم الاقتصادية".