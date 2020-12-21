"جودة البيئة": إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل







رام الله - دنيا الوطنتمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية في محافظة طولكرم، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات ( النايلون المستعمل والكرتون ) تحاول الوصول إلى قرى المحافظة.وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحافي صدر عنها اليوم بأن الشاحنة تم ضبطها من قبل جهاز الضابطة الجمركية على إحدى حواجز المحبة في المحافظة، وتقدر حمولة النفايات بحوالي 7 طن تم تجميعها من قبل شركات إسرائيلية للتخلص منها فيأراضي دولة فلسطين.وذكرت بأنه السائق يحمل الهوية الإسرائيلية وتعهد في محضر ضبط الشاحنة بعدم تكرار الفعل وإعادة الشاحنة بحمولتها إلى إسرائيل.وشددت سلطة جودة البيئة بانه هذه النفايات تعد من النفايات الخطرة ويحظر إدخالها إلى أراضي دولة فلسطين وفقا للمادة 13 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين، ويعاقب كل من يخالفها بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف.ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتعاون والتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في مختلف المحافظات او بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة ــ الشرطةالبيئية، لما في ذلك حماية للبيئة لوقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.