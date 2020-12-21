شؤون فلسطينية

"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار
رام الله - دنيا الوطن
نظّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2020، والذي تم عقده رغم تحديات جائحة (كورونا).

وترأس الجولة، التي استهدفت مدرسة بنات مخماس الثانوية في مديرية تربية ضواحي القدس، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ. ثروت زيد، بمشاركة مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير عام تربية ضواحي القدس محمد سامي، وممثلين عن الأسرة التربوية.

وفي هذا السياق، جدّد زيد تأكيد الوزارة وحرصها على هذا الاختبار الذي يندرج في سياق استراتيجية وطنية هادفة إلى تمكين هذه الفئة من الدارسين، الذين جُلّهم من كبار السن؛ في الحصول على فرصة لتعويض ما فاتهم من تعليم، متمنياً لجميع المتقدمين النجاح، مثمناً في الوقت ذاته الاهتمام بالإجراءات الصحية والالتزام بقواعد السلامة أثناء تأدية الاختبار.

وفي سياق ذي صلة، زار الوكيل المساعد والوفد المرافق له، قاعة امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة- الاستكمالية) في مدرسة بنات الرام الثانوية، إذ اطلع على مجريات تقديم الامتحان.
يُشار إلى أنه يتقدم لامتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (112) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (232) دارساً/ة، في حين يتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (114) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (214) دارساً/ة، إذ يُشرف عليه فريق مختص من الإدارتين العامتين للتعليم العام، والقياس والتقويم والامتحانات.


أخبار ذات صلة

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 386 قضية على مستوى القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 386 قضية على مستوى القطاع

شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

&#34;جودة البيئة&#34;: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

"جودة البيئة": إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

حماس تعلق على الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس المركزي &#34;دون إجماع&#34;

حماس تعلق على الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس المركزي "دون إجماع"

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

&#34;جودة البيئة&#34;: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

"جودة البيئة": إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

&#34;التربية&#34; تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية