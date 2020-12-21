"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار



وترأس الجولة، التي استهدفت مدرسة بنات مخماس الثانوية في مديرية تربية ضواحي القدس، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أ. ثروت زيد، بمشاركة مدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير عام تربية ضواحي القدس محمد سامي، وممثلين عن الأسرة التربوية.



وفي هذا السياق، جدّد زيد تأكيد الوزارة وحرصها على هذا الاختبار الذي يندرج في سياق استراتيجية وطنية هادفة إلى تمكين هذه الفئة من الدارسين، الذين جُلّهم من كبار السن؛ في الحصول على فرصة لتعويض ما فاتهم من تعليم، متمنياً لجميع المتقدمين النجاح، مثمناً في الوقت ذاته الاهتمام بالإجراءات الصحية والالتزام بقواعد السلامة أثناء تأدية الاختبار.



وفي سياق ذي صلة، زار الوكيل المساعد والوفد المرافق له، قاعة امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة- الاستكمالية) في مدرسة بنات الرام الثانوية، إذ اطلع على مجريات تقديم الامتحان.

يُشار إلى أنه يتقدم لامتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (112) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (232) دارساً/ة، في حين يتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (114) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (214) دارساً/ة، إذ يُشرف عليه فريق مختص من الإدارتين العامتين للتعليم العام، والقياس والتقويم والامتحانات.





وفي سياق ذي صلة، زار الوكيل المساعد والوفد المرافق له، قاعة امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة- الاستكمالية) في مدرسة بنات الرام الثانوية، إذ اطلع على مجريات تقديم الامتحان.يُشار إلى أنه يتقدم لامتحان التعليم الموازي من المحافظات الشمالية (112) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (232) دارساً/ة، في حين يتقدم لامتحان محو الأمية من المحافظات الشمالية (114) دارساً/ة، ومن المحافظات الجنوبية (214) دارساً/ة، إذ يُشرف عليه فريق مختص من الإدارتين العامتين للتعليم العام، والقياس والتقويم والامتحانات.

رام الله - دنيا الوطننظّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار للعام 2020، والذي تم عقده رغم تحديات جائحة (كورونا).