شؤون فلسطينية

حماس تعلق على الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس المركزي "دون إجماع"

حماس تعلق على الاستعدادات لعقد اجتماع للمجلس المركزي "دون إجماع"
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الاثنين، بأن عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير دون إجماع، "تلاعب واضح في المؤسسات".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن فتح اتخذت قراراً انقلبت فيه على مخرجات اجتماع "الأمناء العامون" بعودة التنسيق الأمني، مشيراً إلى أن "عقد المركزي دون إجماع مرفوض ومدان ويجب أن يتوقف محمود عباس عن هذا السلوك"، وفق تعبيره.

وقال: "واضح أن أبو مازن يواصل سياسة الإقصاء في التعامل مع الشأن الداخلي الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات لا يمكن أن تمثل شعبنا الفلسطيني، ما لم تكن مُشكلة بالتوافق الوطني و"أبو مازن يريد تجديد شرعيته وهذا الأمر مرفوض لأنه يعمق الانقسام"، كما قال.

وأضاف قاسم: بأن السلطة تمارس التضليل السياسي بدعوتها للفصائل بإلتزام مخرجات الأمناء العامون و أول من عطل مخرجات لقاء الأمناء هي السلطة الفلسطينية بعودتها للتنسيق الأمني.

وقال المتحدث باسم حركة حماس: "يريد أبو مازن مواصلة مسار التسوية الذي هو أصل الانقسام الفلسطيني، وهذا المسار يتطلب من عباس تفرده بالقرار ما ينتج عنه تعطيل لمسار المصالحة".

وتابع: بأن هناك تكثيف للاعتقال السياسي في الضفة الغربية وهذا المسار لا يوصل لمصالحة فلسطينية، ويجب أن يتم تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً ولدينا مخرجات اتفقت عليها الفصائل يجب أن تُطبق ويجب أن نذهب لإعادة بناء حقيقي للمؤسسات.

وشدد على أنه يجب إجراء انتخابات شاملة متزامنة، و"ندعو السلطة لأن تعود لحالة الإجماع الوطني وتنفيذ مخرجات لقاء الأمناء العامون والدعوة لعقد اجتماع موحد والتراجع عن خطيئتها المتمثلة بعودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال قاسم: إن حماس تواصل خطها في إتمام المصالحة الحقيقية وهو قرار استراتيجي عندها ومن عطل آخر مسار للمصالحة هو قرار السلطة الأخير بعودة التنسيق الأمني.

وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أول أمس السبت، تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها؛ للتحضير لعقد اجتماع للمجلس المركزي، ودراسة الوقت المناسب لانعقاده، بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك، خلال عقدها اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة، بما أقره اجتماع الأمناء العامين بتاريخ (3/9/2020)، وجرى التأكيد عليه في لقاء اسطنبول، بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بالتتابع.

أخبار ذات صلة

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 386 قضية على مستوى القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 386 قضية على مستوى القطاع

شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

&#34;جودة البيئة&#34;: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

"جودة البيئة": إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

&#34;التربية&#34; تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

صور.. اعتصام أمام (أونروا) بغزة للمطالبة بتوفير فرص عمل للخريجين

&#34;جودة البيئة&#34;: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

"جودة البيئة": إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بالنفايات بطولكرم إلى إسرائيل

&#34;التربية&#34; تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

"التربية" تتفقد سير امتحان الاجتياز لبرامج تعليم الكبار

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

بشار المصري ومحافظة سلفيت يدشنان أول منطار زراعي

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية

مصر تُصدر بياناً حول إيقاف الطيران إلى السعودية