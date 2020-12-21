شاهد: إسرائيل تكشف عن هوية الطائرة التي ستقلع للمغرب بأول رحلة تجارية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن طائرة شركة "إل عال" (4X-EHI) التي تحمل اسم مدينة "كريات ملاخي"، والتي ستقلع غداً إلى المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" طبع عليها أعلام الدول.
كما طُبع رمز "يد خمسة" والكلمة: سلام بالهربية والعبرية والإنجليزية.
وقالت شركة طيران (العال) الإسرائيلية، أمس الأحد: إنه سيتم تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 كانون الأول/ ديسمبر.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن رقم رحلة (إلعال) إلى المغرب صباح الثلاثاء سيكون (LY555) تقديراً للثقافة المشتركة بين إسرائيل والمغرب.
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن طائرة شركة "إل عال" (4X-EHI) التي تحمل اسم مدينة "كريات ملاخي"، والتي ستقلع غداً إلى المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" طبع عليها أعلام الدول.
كما طُبع رمز "يد خمسة" والكلمة: سلام بالهربية والعبرية والإنجليزية.
وقالت شركة طيران (العال) الإسرائيلية، أمس الأحد: إنه سيتم تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 كانون الأول/ ديسمبر.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن رقم رحلة (إلعال) إلى المغرب صباح الثلاثاء سيكون (LY555) تقديراً للثقافة المشتركة بين إسرائيل والمغرب.
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