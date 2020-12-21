دولي

شاهد: إسرائيل تكشف عن هوية الطائرة التي ستقلع للمغرب بأول رحلة تجارية

شاهد: إسرائيل تكشف عن هوية الطائرة التي ستقلع للمغرب بأول رحلة تجارية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن ‏طائرة شركة "إل عال" (4X-EHI) التي تحمل اسم مدينة "كريات ملاخي"، والتي ستقلع غداً إلى المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" طبع عليها أعلام الدول.

كما طُبع رمز "يد خمسة" والكلمة: سلام بالهربية والعبرية والإنجليزية.

وقالت شركة طيران (العال) الإسرائيلية، أمس الأحد: إنه سيتم تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 كانون الأول/ ديسمبر.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن رقم رحلة (إلعال) إلى المغرب صباح الثلاثاء سيكون (LY555) تقديراً للثقافة المشتركة بين إسرائيل والمغرب.




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