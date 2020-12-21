نابلس: إصابة عدد من المواطنين بعد هجوم مستوطنين على مركباتهم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين على الأقل، برضوض خلال استهداف مركباتهم بالحجارة من قبل المستوطنين غرب نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عدداً من المستوطنين تجمعوا بالقرب من مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين نابلس وطولكرم ومدخل مستوطنة (شافي شمرون)، وهاجموا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين على الاقل برضوض، وتضرر عدد من المركبات.