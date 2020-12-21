الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، علاء أبو عمرو، معزياً بوفاة والده اللواء سالم أبو عمرو، من مؤسسي جيش التحرير الفلسطيني.



وأعرب خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).