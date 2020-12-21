بريطانيا تسجل انخفاضاً بسيطاً بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت المملكة المتحدة، 33364 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 215 حالة وفاة لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس.



وكانت بريطانيا قد أعلنت عن 35928 إصابة و326 حالة وفاة يوم الأحد.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الاثنين، انخفاضاً بسيطاً بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).