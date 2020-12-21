جيش الاحتلال يوجه تحذيراً "شديد اللهجة" حال أي هجوم من إيران وشركائها





وأضاف في تصريحات نقلها المتحدث باسم الجيش، بأنه "إذا أقدمت إيران وشركاؤها، أعضاء المحور الراديكالي، سواءً كانوا من دول الدائرة الأولى أو الثانية، بأي عمل ضد إسرائيل، سيرون أن شراكتهم مكلفة وثمنها باهظ جدًا".





وتابع: "الجيش سيهاجم بقوة كل من كان شريكاً، بشكل جزئي أو كامل، قريب كان أو بعيد بأي عمل ضد إسرائيل، أو ضد أهداف إسرائيلية، أقول الأشياء ببساطة وأصف لأعدائنا الوضع - مستوى رد الفعل وجميع الخطط باتت جاهزة ومُهيأ لها".





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، إنه في الآونة الأخيرة "نسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل".