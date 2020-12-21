الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، مساء اليوم الاثنين، وفاة طفل في حادث سير شمال قطاع غزة.



ووفق ما ذكرت "المرور والنجدة" فإن الطفل وديع شادي صالحة (4 سنوات) من سكان النصر، توفي في حادث مروري قرب نادي بيت لاهيا، شمال غزة.



وكانت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، أعلنت مساء أمس الأحد، وفاة رضيع في حادث سير شمال قطاع غزة.



وأعلنت الشرطة، وفاة الطفل ساجد محمد نصير (10 أشهر) بعد صدمه من قبل مركبة من نوع (فيات)، في بيت حانون شمال قطاع غزة.