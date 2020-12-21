حل كنيست يقترب.. الإعلام الإسرائيلي يعلن انهيار الاتفاق بين ليكود وأزرق أبيض

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، بانهيار الاتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، مشيرة إلى أن "يبدو أن (كنيست) ستُحل".



وأضافت بأن (أزرق أبيض)، أبلغ (ليكود) رفضه الاتفاقات التي كانت على وشك الإبرام فيما يتعلق بالجهاز القضائي.



ونقلت (القناة 12) عن غانتس قوله: "سيبقى وزير القضاء في منصبه ولن تكون هناك تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القضاء".



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت مساء أمس، بأنه تم التوصل إلى اتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، لتأجيل موعد تمرير موازنة 2021 لبضعة أسابيع.



وأضافت القناة: بأن يوم الاثنين، سيتم تقديم مشروع قانون بالاتفاق، سيتم بموجبه فرض إقرار موازنة 2020 نهاية العام الجاري، فيما موازنة 2021 ستقر حتى الخامس من كانون الثاني/ يناير.