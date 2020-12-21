عاجل

  • بريطانيا: أكثر من 200 وفاة و33364 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد

  • وزير العدل الأمريكي: يبدو أن الروس هم المسؤولون عن الهجمات الإلكترونية لكنني لا أريد الخوض بذلك

شؤون فلسطينية

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك فلسطين، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ورائدات الأعمال في فلسطين، عبر تقديم حزمة تمويل بقيمة 15 مليون دولار أميركي.

وتعتبر المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتمثل أكثر من 98٪ من الاقتصاد المحلي، ومع ذلك، فإن النساء لا يملكن سوى ربع هذه المشاريع. ومع تفاقم جائحة فيروس (كورونا)، يشكل الحصول على تمويل لإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير مشاريع قائمة عقبة أمام نمو الاقتصاد الوطني وتحفيزه.

وتتضمن الحزمة التي سيقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال اتفاقيته مع بنك فلسطين خط ائتمان بقيمة 13 مليون دولار للشركات الصغيرة، بما يوفر لها سيولة تساعدها في التخفيف من تأثير الجائحة، وسيمكّن خط الائتمان هذا بنك فلسطين من تقديم قروض قصيرة الأجل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تواجه ضغوطاً في السيولة بسبب انخفاض أنشطتها ودوران رأسمالها نتيجة للأزمة.

كما سيعمل البنك من خلال برنامج المرأة في الأعمال الذي ينفذه للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومن خلال بنك فلسطين، بتخصيص قرض بقيمة 2 مليون دولار، وهو أول قرض من نوعه من مؤسسة مالية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تقودها النساء، بما يمكنهن من الحصول على الأموال اللازمة وخلق المزيد من فرص عمل، وسيصاحب القرض آليات عمل لتمكين البنك من اختبار منتجات جديدة وتقديم شروط إقراض أفضل للمشاريع التي تقودها نساء، وبالتالي تحسين عملية وصولهن إلى التمويل.

وسيستفيد بنك فلسطين من برنامج مساعدة فنية تدعمه هولندا من خلال الصندوق الاتئماني متعدد المانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتعزيز قدرته على إقراض المشاريع التي تقودها النساء، بما في ذلك إدخال تحسينات على عملية تطوير المنتجات وإدارة المخاطر والتسويق.

ومن خلال برنامج المرأة في الأعمال، ستتمكن النساء من اكتساب المعرفة والخبرة الرئيسية بشأن ريادة الأعمال عبر مشاريع خدمات استشارية وتدريبية والتوجيه وبناء الشبكات والتدريب طويل الأجل، ما سيمنحهن المعرفة والثقة لتنمية أعمالهن.

وعبر النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترنك، "عن فخره الكبير أن نكون أول مؤسسة مالية تخصص خط ائتمان لرائدات الأعمال الفلسطينيات. وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا لخلق فرص اقتصادية متكافئة للمرأة".

وتابع: تنفيذ المشروع بالشراكة مع بنك فلسطين سيضفي له نجاحاً أكبر، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة.

وقال ريجترنك: إن "دعم مؤسسته المستمر للشركات الصغيرة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى خلال هذه الفترة لمعالجة تأثير جائحة (كوفيد-19) على الاقتصاد".

بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين، هاشم الشوا، عن سعادته للاتفاقية التي وقعها بنك فلسطين مع البنك الأوروبي، معتبراً أن توقيع اتفاقية القرض دليل آخر على رؤيتنا المشتركة في تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق استدامتها مع التركيز بشكل إضافي على إقراض النساء.

وأضاف، أن "الاتفاقية ستمكننا من مواصلة دورنا في دعم الاقتصاد الحقيقي والمستدام وتحفيزه ليس فقط بحزمة تمويل ولكن من خلال المساعدة الفنية والشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المبنية على قيم مشتركة صلبة".

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2017، وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثمانية مشاريع بقيمة إجمالية قدرها 46 مليون دولار أميركي.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

الرئيس عباس يعزي بوفاة اللواء سالم أبو عمرو

طالع: قرارات &#34;مهمة&#34; لمجلس الوزراء برئاسة اشتية

طالع: قرارات "مهمة" لمجلس الوزراء برئاسة اشتية

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

&#34;العمل&#34; تعلن البدء بصرف دفعات المساعدات وتطلق برامج تشغيلية مطلع العام المقبل

"العمل" تعلن البدء بصرف دفعات المساعدات وتطلق برامج تشغيلية مطلع العام المقبل

وزيرة الصحة تعلن البدء بإجراء دراسة حول &#34;مناعة المجتمع الفلسطيني&#34; بالضفة والقطاع

وزيرة الصحة تعلن البدء بإجراء دراسة حول "مناعة المجتمع الفلسطيني" بالضفة والقطاع

مكافحة الفساد والصحة تناقشان تنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد بالقطاع الصحي

مكافحة الفساد والصحة تناقشان تنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد بالقطاع الصحي

تفاصيل اجتماع رئيس سلطة الطاقة مع رؤساء الهيئات المحلية بالجنوب

تفاصيل اجتماع رئيس سلطة الطاقة مع رؤساء الهيئات المحلية بالجنوب

الأشغال توقع ست اتفاقيات لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفضات الجوية

الأشغال توقع ست اتفاقيات لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفضات الجوية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

الثاني بأقل 24 ساعة.. وفاة طفل في حادث سير شمال القطاع

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

بـ 15 مليون دولار.. اتفاقية بين البنك الأوروبي وبنك فلسطين لدعم الشركات الصغيرة

مكافحة الفساد والصحة تناقشان تنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد بالقطاع الصحي

مكافحة الفساد والصحة تناقشان تنفيذ توصيات دراسة مخاطر الفساد بالقطاع الصحي

تفاصيل اجتماع رئيس سلطة الطاقة مع رؤساء الهيئات المحلية بالجنوب

تفاصيل اجتماع رئيس سلطة الطاقة مع رؤساء الهيئات المحلية بالجنوب

الأشغال توقع ست اتفاقيات لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفضات الجوية

الأشغال توقع ست اتفاقيات لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفضات الجوية

المستشار براك: لا تنمية مستدامة بدون سلام واستقرار وحكم فعال

المستشار براك: لا تنمية مستدامة بدون سلام واستقرار وحكم فعال

الخليل: إصابة شاب من سعير إثر دعسه من قبل مستوطن

الخليل: إصابة شاب من سعير إثر دعسه من قبل مستوطن

العسيلي: الحكومة تعمل للتوازن بين تدابير مكافحة (كورونا) والإنعاش الاقتصادي

العسيلي: الحكومة تعمل للتوازن بين تدابير مكافحة (كورونا) والإنعاش الاقتصادي

منوعات

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: نضال أحمدية تكشف حقيقة عمل هيفاء وهبي بالدعارة..وتهاجم زينب فياض

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

شاهد: بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماجد المصري يسخر من ابنه

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

عربي

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

قطر وسلطنة عُمان تتسلمان أول شحنة من لقاح (كورونا) هذا الأسبوع

قطر وسلطنة عُمان تتسلمان أول شحنة من لقاح (كورونا) هذا الأسبوع