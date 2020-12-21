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شؤون فلسطينية

"العمل" تعلن البدء بصرف دفعات المساعدات وتطلق برامج تشغيلية مطلع العام المقبل

"العمل" تعلن البدء بصرف دفعات المساعدات وتطلق برامج تشغيلية مطلع العام المقبل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح المتحدث باسم وزارة العمل، رامي مهداوي، إن وزارة العمل وبالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية بدأت بالفعل في صرف مساعدات مادية بقيمة 700 شيكل على واقع 65 ألف عامل، وهذه المساعدات التي بلغت قيمتها 13 مليون دولار هي تبرع من البنك الدولي.

وبين في تصريحات لـ "دنيا الوطن" أنه اليوم تم صرف الدفعة الأولى 13 ألف شيكل وبنفس الوقت تم تقسيم المبلغ لدفعات وايام في محاولة لتقليل الازدحام في ظل جائحة (كورونا).

وبيّن مهداوي أن هناك مدة 21 يوماً مع كل مواطن منذ واستلامه الرسالة حتى يستطيع صرف 700 شيكل من بنك القدس، الذي لن يقتطع أي عمولة من المبلغ المحول .

وذكر المتحدث باسم وزارة العمل بأن عملية اختيار المستفيدين من المساعدات تتم وفق معايير، منها أن يكون المستفيد من سوق العمل الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وضمن الفئة العمرية 18-65، وكذلك لا يتقاضى المستفيد أي راتب أو أشباه رواتب حكومية، ولم يستفد من أي برنامج من برامج مساعدات (كورونا).

وأضاف مهداوي: أنه سيتم الإعلان من خلال صندوق العمل الفلسطيني مشروع "المال مقابل العمل" والمشروع يستهدف 3600 من الشباب الفلسطيني بهدف إيجاد فرص عمل لهم لمدة ستة شهور في قطاع الصحة، والقطاعات الاجتماعية والتنموية خلال مطلع العام القادم أقصى حد.

وتطرق مهداوي إلى جملة من البرامج التي استهدفت قطاع غزة بشكل خاص، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة جديدة من الاستهدافات، منها برنامج "المال مقابل العمل"، بتمويل من البنك الدولي ويستهدف 3600 فتاة وشاب مناصفة بضمان تشغيلهم في قطاعات صحية واجتماعية مختلفة.

وفي سياق أخر تحدث مهداوي، عن عمل الوزارة في قطاع غزة كمشروع "العمل داخل المنزل" بالتعاون مع برنامج الإنماء الألماني (GIZ) لخلق100 مشروع متناهي الصغر للعمل داخل المنزل.

وأشار إلى برامج استهدفت غزة بشكل بشكل مباشر في عام 2019 و2020، بدعم من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بقيمة 6.1 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 8744 فرصة عمل مباشر في قطاع غزة، ايضا توفير 2500 فرصة تشغيل ذاتي بشكل مباشر من خلال 671 ممولاً بشكل مباشر من خلال صندوق التشغيل وكذلك 50 منحة مقدمة للمنشآت والجمعيات.

وأوضح أنه أيضا تم تمويل 750 مشروعاً صغيرًا من صندوق التشغيل، وتنفيذ 200 ورشة تدريبية في إدارة المشاريع الصغيرة استفاد منها قرابة 4000 مستفيدة، كما حققت الوزارة انجازا مهما بتوفير الدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتقديم منح لـ100 مشروع تضرر من جائحة (كورونا.

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