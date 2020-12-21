الأشغال توقع ست اتفاقيات لمواجهة الحالات الطارئة الناجمة عن المنخفضات الجوية

وقع وزير الاشغال العامة والاسكان محمد زيارة، اليوم، على ست اتفاقيات بقيمة اجمالية وصلت إلى 600 ألف شيقل، لإنجاز مشاريع "أعمال مواجهة الاحوال الجوية في فصل الشتاء".





واشملت الاتفاقيات على العمل في 6 محافظات، وهي القدس، وجنين، والخليل، وبيت لحم، واريحا، والأغوار.





وفي هذا السياق صرح زيارة أن الوزارة استصدرت قرارا من مجلس الوزراء للتعامل مع الحالات التي تنتج عن المنخفضات في فصل الشتاء سواء كان التعامل الآني أو ما يخلفه المنخفض بشكل لاحق.

رام الله - دنيا الوطن