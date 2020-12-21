دولي

بعد بريطانيا.. سلالة (كورونا) المتحوّرة تظهر في بلد جديد

بعد بريطانيا.. سلالة (كورونا) المتحوّرة تظهر في بلد جديد
رام الله - دنيا الوطن
بعد أيام على إعلان بريطانيا، رصد سلالة متحوّرة من فيروس (كورونا) المستجد، أكدت أستراليا، يوم الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة.

ويمثل إعلان أستراليا رصد حالتي إصابة بالسلالة المتحوّرة من (كورونا)، أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكرت ولاية نيو ساوث ويلز، الأحد، أنها رصدت ست حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي، وقالت السلطات إن من بينهم حالتا إصابة بالسلاسة الجديدة.

وأكد مسؤولو الولاية أنهم لا يعتقدون أن المصابين بالسلالة الجديدة خالطا أفرادا في المجتمع، حسبما نقلت "رويترز".

وقالت مسؤولة الصحة في الولاية كيري تشانت للصحفيين: "لدينا مسافران عادا من بريطانيا مصابان بهذا الفيروس المتحور"، مشيرة إلى أن أستراليا لا تبحث تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.

من جانبه قال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي للصحفيين "كل القادمين من بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق ولا يشكلون خطرا لأن الحجر الصحي يعمل بنجاح".

جدير بالذكر أن أستراليا قد سجلت نحو 28200 إصابة بفيروس (كورونا) و908 وفيات منذ بدء الجائحة.

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