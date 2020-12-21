شاهد: إجلاء وإنقاذ 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار شرقي الجزائر













رام الله - دنيا الوطنأجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الاثنين، 17 شخصا غمرتهم مياه الأمطار على مستوى بلديتي الطاهير وجيجل، شرقي البلاد.وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات، بلغ عددها 18، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية جيجل، الرائد صالح لعرج في تصريح للتلفزيون العمومي، إن "الأمطار الغزيرة تساقطت خلال 12 ساعة، أي 146 ملم، وإن الحماية المدنية لم تسجل أي خسائر بشرية".كما تسببت الأمطار الغزيرة، التي تشهدها ولاية جيجل الجزائرية منذ ليلة الأحد إلى اليوم الاثنين، بارتفاع قياسي لمنسوب وادي تاسيف بالطاهير.وتداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الخسائر الكارثية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة.وغمرت الأمطار التي تساقطت بكثرة على بعض مناطق جيجل، محطة المسافرين والعديد من المحلات بالمدخل الشرقي للولاية، وتسببت سيول الأمطار بفيضان وادي القنطرة الذي جرف العديد من السيارات والشاحنات.