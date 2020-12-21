الصحة السعودية: نتوقع الحصول على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني في 2021

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه من المتوقع أن تحصل المملكة على لقاحي (كورونا) الروسي والصيني، في 2021.



وقال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الاثنين في مقابلة مع وكالة (بلومبرغ) إن "المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19؛ بعد أن تبنت المملكة برنامجا لاستيراد لقاح (فايزر-بيونتيك).



وأضاف عسيري أن "المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعد إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021".



وتابع عسيري "أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات "فايزر"، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علما بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجانا بمن فيهم الوافدون".