شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال أحد عناصر أجهزة الأمن اللبنانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية قتل أحد عناصر تصوير الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث أظهر المقطع، ترقب ملثمين للضحية، وانتظارهم له حتى جلوسه بسيارته وقتلاه بطلاقات رصاصيةـ وتأخدا من قتله هربا.ووثق الفيديو المتداول هو للجريمة المعروفة إعلامياً بإسم قضية "الكحالة"، لحظة هجوم المسلحين على السيارة وإطلاق النار على الضحية، وهو جوزيف بجاني.وقضى بجاني بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على إثرها إلى مستشفى لكنه فارق الحياة، وفر المسلحون إلى جهة مجهولة، في حين حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية إلى المكان وباشرت التحقيق بالحادث، وفق (لبنان 24).