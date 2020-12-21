جنوب إفريقيا: طفرات (كورونا) لدينا مشابهة للموجودة في بريطانيا



ونقلت الإذاعة، عن تقرير حكومي: "تم في الأصل اكتشاف طفرة (كوفيد- 19)، التي نالت اسم- (501.V2 Variant)، في جنوب إفريقيا قبل حوالي شهرين، وتمت دراستها في مركز أبحاث في مقاطعة كوازولو ناتال، وقامت مجموعة المركز بقيادة البروفيسور توليو دي أوليفيرا، بتسليم نتائج عملها إلى منظمة الصحة العالمية، التي بالذات حذرت بريطانيا من وجود طفرة جديدة للفيروس.





وقام العلماء البريطانيون، بمقارنة البيانات التي تم الحصول عليها في جنوب إفريقيا مع العينات المتاحة من سلالات جديدة من الفيروس، وتبين لهم تشابهها مع طفرة 501.V2".



حتى الآن، لم يتمكن علماء جنوب إفريقيا، من تقديم وصف كامل ودقيق للصنف الجديد من فيروس (كورونا).





وقالت أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية لجنوب إفريقيا، في مقابلة يوم الاثنين: "لا يسعنا إلا أن نقول إنه أكثر شراسة، وينتشر بشكل أسرع، وبالتالي فإن الموجة الثانية في جنوب إفريقيا تنتشر بشكل أكثر حدة من الأولى".



وأشارت إلى أن عدد الشباب بين المصابين يتزايد الآن، وعملية المرض، تبقى مستمرة دون أعراض، حتى تبدأ الحالة الخطيرة لدى المريض.

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة (SABC): "إن طفرة فيروس (كورونا) المستجد، المكتشف في جنوب إفريقيا، والتي أثارت موجة ثانية من الوباء في البلاد، تشبه في تغيراتها الجينية سلالة الفيروس المكتشفة في بريطانيا".