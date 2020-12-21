دولي

(إنتربول): مع تسليم اللقاحات ستزداد الجرائم

(إنتربول): مع تسليم اللقاحات ستزداد الجرائم
رام الله - دنيا الوطن
مع إطلاق عدد من الدول لبرامج تطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، حذّر رئيس الشرطة الدولية (إنتربول)، يورغن ستوك، من احتمال تسجيل زيادة كبيرة في معدلات الجريمة، خلال تسليم جرعات اللقاحات ضد (كوفيد- 19).

وقال ستوك في مقابلة مع مجلة (فيرتشافتفوخه) الألمانية: "مع تسليم اللقاحات، ستزداد الجريمة بشكل كبير"، مضيفاً: "سنشهد سرقات وعمليات اقتحام مخازن وهجمات أثناء نقل اللقاحات"، حسبما نقلت (فرانس برس).

ويتعين على السلطات الصحية الأوروبية، إصدار قرارها الاثنين بشأن الترخيص باستخدام أول لقاح ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وكان تقرير لصحيفة (ذا صن) البريطانية قد أشار إلى أن أجهزة الاستخبارات والأمن البريطانية، قد حذرت من خطط لعصابات إجرامية، ترمي لاستهداف شحنات لقاح (كورونا).

واعتمدت الحكومة البريطانية، عدداً من الإجراءات الهادفة لحماية شحنات اللقاح من الناحية الأمنية، حيث سيتم مراقبة مواقع الشاحنات التي تنقلها عبر الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن تزويد تلك المركبات بأنظمة إنذار وإغلاق، مع ميزة المراقبة من محطة مركزية مخصصة لهذا الغرض.

وتحسباً لأي هجمات محتملة، أشارت (ذا صن) إلى أن مصدراً بوزارة الدفاع البريطانية، قد أكد جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني؛ لتوفير الدعم اللوجيستي خلال عملية توزيع اللقاح، وبأنه ينتظر أي طلب من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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