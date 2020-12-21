"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 666 قضية على مستوى محافظات القطاع



وقامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، حيث عمدت النيابة العامة إلى توقيف 89 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف، مع أخذ التعهدات اللازمة، بالالتزام بالقانون، والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت النيابة العامة في قطاع غزة، تقريراً حول إجراءاتها في ظل تفشي فيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه جرى فتح 78 قضية، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.وأكدت الوزارة، أنه تم فتح 354 قضية، تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و234 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.