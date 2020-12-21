رواجبة: المنحنى الوبائي بقلقيلية في ارتفاع وعلى المواطنين عدم الاستهتار

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، إن المنحنى الوبائي في المحافظة في ارتفاع، ما يتطلب التزاماً أكبر من المواطنين، وعدم الاستهتار.



وأضاف رواجبة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن 18 مصاباً بفيروس (كورونا)، يتلقون العلاج في مستشفى عزون، 4 منهم بالعناية المكثفة، مبيناً أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 30 سريراً في الفترة المقبلة.