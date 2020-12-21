صحة طولكرم: سبعة مصابين بـ (كورونا) بالعناية المكثفة وأربعة منهم بأجهزة تنفس

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير صحة طولكرم، نائل السلمان، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الهلال الأحمر المخصص لعلاج مرضى (كورونا) قد شارفت على الانتهاء، بعد ازدياد عدد الإصابات نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.



وأضاف السلمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن 29 حالة، تتلقى العلاج في مستشفى الهلال الأحمر، 7 منهم في العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.



وأشار إلى أن هناك إصابات ما زالت تسجل بين طلاب المدارس، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الوقاية العامة، وعدم الاختلاط بكبار السن، ومن يعانون الأمراض المزمنة، لخطورة الفيروس على صحتهم وحياتهم.