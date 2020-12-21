معروف: القرارات التي أُعلن عنها قبل أسبوعين مستمرة حتى نهاية العام

أكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن كل القرارات التي تم الإعلان عنها، قبل أسبوعين، مستمرة حتى نهاية العام، وكل أسبوع يتم دراسة الموقف من جديد، ولن نتعجل في العودة عن هذه القرارات، حتى لو شاهدنا الآثار الإيجابية لها".





وقال معروف، في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين: "إن كل خطوة تتخذ للحد من عملية المخالطة ولتحقيق شيء من تثبيط منحنى تسجيل الإصابات، يكون لها أثر إيجابي على الحالة الوبائية العامة".





أضاف: "خطوة إغلاق يومي الجمعة والسبت، وتمديد فترة حظر التجوال المسائي، ستبدو آثارها واضحة خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تتم هذه الإجراءات فترة أسبوعين كاملين، وهي الفترة اللازمة لحضانة الفيروس".





وأكد معروف، أنه قبل الإجراءات المعلن عنها مؤخراً، كان هناك قرابة 200 حالة متواجدة في العناية المركزة وبحاجة إلى أجهزة أكسجين، وكان من بينها حالات حرجة للغاية، متوقعاً خلال هذا الأسبوع، أن يتم انخفاض الأعداد المتواجدة في العناية، وحالات الوفاة أيضاً.





وفي السياق، قال رئيس المكتب الاعلامي الحكومي: "لمسنا في تجاوب المواطنين للإجراءات حساً عالياً للمسؤولية، يمكن أن يبنى عليه، وهو ما يشجع، وجعلنا نتفاءل في تحقيق الأثر الطبي المراد من هذه الإجراءات، والنتائج الأولية التي بدأنا نلمس أثرها، ستعزز صوابية هذا القرار، وستشجع المواطنين على الالتزام بالإجراءات".

رام الله - دنيا الوطن