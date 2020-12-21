شؤون فلسطينية

أكثر من 130 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 130 مستوطناً يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية في ساحاته بمساندة قوات الاحتلال، وتزامنًا مع تضييقات على دخول المصلين.

وأفادت مصادر مقدسية، أن 137 مستوطناً، بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة، وضباط مخابرات الاحتلال، اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية، بقيادة المتطرف الإرهابي "يهودا عتصيون".

ورفع المتطرف عتصيون، صاحب خطة تفجير قبة الصخرة، مخططاً للهيكل المزعوم، أمام مجموعة من أطفال المستوطنين خلال اقتحامه للمسجد.

وواصلت قوات الاحتلال، إخلاء المنطقة الشرقية، ومنطقة مصلى باب الرحمة، خلال فترة اقتحامات المستوطنين، ووفرت كامل الحماية لهم، فيما منعت المقدسيين والمصليين داخل المسجد من التواجد في المنطقة.

وضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، قالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال، فتشت شابا في باحات الأقصى، ومنعت المواطنين من الجلوس على المصاطب المحيطة بالمصلى القبلي.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، أخرجت أحد الشبان من داخل باحات الأقصى بعد تفتيشه، وفتشت شاباً آخر وأخرجته من جهة باب حطة.

 في سياق متصل، منعت قوات الاحتلال، بستاني المسجد الأقصى من رش المبيدات للأعشاب الضارة، وذلك بحجة عدم أخذ الإذن من قوات الاحتلال للقيام بالرش.

وتأتي اقتحامات المستوطنين، ضمن جولات دورية، يقوم بها قطعان المستوطنين، تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوات الاحتلال، قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وفي تقرير دوري صدر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية، والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ورصد التقرير (24) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، وبلغ عدد المستوطنين، الذي اقتحموا المسجد الأقصى (1361) مستوطناً، بحماية قوات الاحتلال.

وأبعدت قوات الاحتلال (10) مواطنين عن أماكن السكن، وعن المسجد الأقصى، بينهم حراس للمسجد الأقصى، ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس، ومدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

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