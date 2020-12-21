التنمية بغزة: الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن الحضانات والإشراف الكامل يتم عبرها

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة، أن الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الحضانات، لافتة إلى أن الإشراف الكامل، يتم من خلال وزارة التنمية الإجتماعية.



وقالت الكحلوت في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين: "قدمت لنا كشوفات بعدد المربيات وإدارة الحضانات، وقدمت الوزارة لهم عدداً من المساعدات النقدية والعينية".



وأشارت إلى أن رياض الأطفال، تتبع لوزارة التربية والتعليم، وما قدم لوزارة التنمية الاجتماعية من كشوفات من قبل وزارة التربية والتعليم أو أي وزارة لديها قطاعات تضررت، أدرج عدد كبير منهم في المساعدات.



وقالت: "هناك طاقم يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، يقوم بجولات يومية؛ لمتابعة الإجراءات الوقائية في الحضانات ومنع الازدحام داخلها، ويوجد في غزة قرابة 30 حضانة".