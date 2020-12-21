العالول لحماس: فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية إشارة

وجه محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، دعوة لحركة حماس بعدم اطالة الوقت والذهاب مباشرة إلى خيار استعادة الوحدة الوطنية وانجاز المصالحة، ليُصار إلى التنسيق معا لمواجهة التحديات القائمة، مؤكدا في السياق أن حركة فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية اشارة بالخصوص.





رام الله - دنيا الوطنفي سياق آخر، أعرب العالول، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، عن أمله أن تكون سياسة الإدارة الامريكية الجديدة تختلف عن سابقاتها وتدفع باتجاه تصحيح المسار السابق وعودة الأمور إلى أصولها وأبرزها حل الدولتين وكل التغييرات التي أحدثتها إدارة الرئيس ترمب.وأكد العالول، على استمرار الاتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام، ويجري ترتيب ذلك مع الاشقاء العرب، مشيرا إلى اتصالات أخرى تجري لعقد اجتماع للرباعية الدولية وامكانية انضمام دول أخرى لها.وأشار العالول إلى أن الرئيس أرسل برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل شهر للبدء بالإعداد للمؤتمر الدولي للسلام، الأمر الذي يحتاج تنسيقا وتعاونا على أعلى المستويات، وبموجبه كانت زيارة سيادته لعدد من الدول العربية وسيستمر في بعض الزيارات لحشد الجهد بهذا الاتجاه.وبخصوص انعقاد المجلس المركزي، أكد العالول أن هناك ضرورة لعقده واختيار الوقت المناسب لذلك، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية التي شكلتها التنفيذية ستبدأ بالتحضير لكل التفاصيل المتعلقة بانعقاده مع الأخذ بعين الاعتبار جائحة كورونا، وكل ما له علاقة بمخرجات المجلس والتطورات التي حدثت ما بين انعقاد المجلسين.