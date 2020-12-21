شؤون فلسطينية

اشتية: سيتم اليوم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين

اشتية: سيتم اليوم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن نسبة الالتزام بإجراءات الحكومة المتعلقة بفيروس (كورونا)، بمستويات مقبولة، ولكن هناك طموح للالتزام التام.

وقال اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الاثنين، في مدينة رام الله: "نتابع الحالة الوبائية يومياً، كما نتابع موضوع اللقاح، حيث إن هناك تزاحماً دولياً كبيراً على هذا الموضوع، من الشركات المنتجة، حيث إننا نتابع هذا الموضوع من خلال بوابة الأمم المتحدة".

وفي السياق، طالب اشتية، رؤساء الكنائس، مراعاة إجراءات السلامة، خلال الاحتفال بأعياد الميلاد، وأن يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتلفين مع التباعد ووضع الكمامات.

وفي سياق مختلف، أكد رئيس الوزراء، أن اليوم سيتم صرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، وهي بالتزامن مع ما سوف يتم تقديمه للعمال ودفعات الشؤون الاجتماعية.

وقال اشتية: "سوف يتم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين، ومبلغ 13 مليون دولار كتعويضات للعمال، 136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة للشؤون الاجتماعية، ويستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة فقيرة، منها 80 الف أسرة في قطاع غزة وبقيمة 106 مليون شيكل، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية وبقيمة 30 مليون شيكل". 

وتابع اشتية: "هذه المبالغ هي وفاءً بتعهدات الحكومة للمواطنين، وستنعش القدرة الشرائية للمواطنين وتساهم في تدوير عجلة الاقتصاد".

وفي شأن آخر، أعتبر اشتية مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، جريمة حرب تضاف الى ملف الجنيات الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وادانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكدا ان الاستيطان بكل اشكاله واماكنه غير شرعي وغير قانوني.

ودان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل.

ودعا رئيس الوزراء مجلس الامن الدولي الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان ، بأن يخرج الى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان.

ورحب بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والاردن وفلسطين، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وان فلسطين قضية العرب المركزية، وأن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، تشكل مدخلا جديا وحقيقيا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية.

وهنأ رئيس الوزراء، المسيحيين من أبناء شعبنا، بحلول عيد الميلاد المجيد، وطالب رؤساء الكنائس مراعاة السلامة وان يقتصر قداس ليلة الميلاد على عدد بسيط من المحتفلين مع التباعد ووضع الكمامات.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالشركات غير الربحية، وكذلك قضايا متعلقة بالأماكن والمحال التجارية في مدينة القدس، إضافة الى قضايا متعلقة بالكهرباء والوضع الصحي والمالي.


 


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