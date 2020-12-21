20 حالة وفاة و2821 إصابة جديدة بـ (كورونا) في إسرائيل





ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إجمالي عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 376,359 إصابة، والوفيات 3,101 حالة.





وبحسب القناة، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها اليومي: إن من بين الإصابات 24,992 إصابة نشطة، منهم 456 مريضا بحالة الخطر، لافتة إلى أن كابينت (كورونا) سينعقد اليوم الساعة العاشرة صباحاً، لمناقشة فرض قيود جديدة، للحد من زيادة الإصابات بـ (كورونا).



يشار إلى أن صندوق المرضى الإسرائيلي، سوف يبدأ اليوم بحملة ضخمة لتطعيم حوالي 60 ألف مواطن إسرائيلي، باللقاحات المضادة لـ (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 20 حالة وفاة، و2821 إصابة جديدة بـ (كورونا) منذ الأمس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.