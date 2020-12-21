شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت حركة المقاطعة ( BDS) مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة" بهدف توعية الشعوب والتأثير على أرباب العمل، وإيقاف أي تعاون مع مؤسسات خاصة، تتعامل مع مؤسسات إسرائيلية، وقد وقع على هذه العريضة العديد من الجمعيات والمؤسسات الناشطة بمناهضة التطبيع في البلاد العربية.

وحذرت حركة المقاطعة ( BDS) من الإساءة لأي شعب من أي بلد عربي، واعتبرت أن الشعوب العربية، رافضة للتطبيع بأكملها، وقد أكدت على أنها حركة غير سياسية.

وأعلنت أكاديمية "المسيري للدراسات والتدريب" إطلاق دبلومة تدريبية بعنوان "المقاطعة والتطبيع بين السياسة والقانون" بشكل مجاني، وتناولت المحاور التالية: المقاطعة: تاريخها وأشكالها ومبرراتها- الأبرتايد الصهيوني- التطبيع تاريخه ومجالاته وطرق مواجهته.

واستنكرت حركة المقاطعة ( BDS) ما أعلن عنه ‏رئيس وزراء الإحتلال "بنيامين نتنياهو" تعقيباً على إعلان إقامة علاقات بين "إسرائيل والمغرب" حيث قام بتقديم شكره للملك المغربي "محمد السادس" بناء على قراره بشأن صنع سلام تاريخي مع "إسرائيل" ووعده بتدشين خط طيران مباشر بين "البلدين".

ومن جهة أخرى، منع الأمن المغربي، الوقفة الإحتجاجية الغاضبة والرافضة للتطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد الإمام مالك بمدينة "فاس" واعتقل عدداً من المتظاهرين.

وبدورها، أدانت حركة المقاطعة/ ما صرح عنه وزير خارجية المغرب "ناصر بوريطة" في تقرير تلفزيوني ظهر به على "قناة كان الإسرائيلية" بأن المغرب تربطه علاقات مع "إسرائيل" منذ السبعينيات، وما يحدث الآن هو تطور مهم أدى إلى تحويل اتجاه المغرب لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق، أصدرت هيئات مغربية داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بياناً اعتبرت من خلاله، أن يوم تطبيع المغرب مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو يوم أسود، مؤكدين على التزام كافة الشعب المغربي بالنضال مع الشعب الفلسطيني.

ومن جهتها، أصدرت رابطة علماء المغرب العربي بياناً أدانت فيه التطبيع المغربي مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وأكدت على أن الرابطة مازالت تسعى للوحدة العربية لعدم الرضوخ للإملاءات الخارجية.

وعلى صعيد متصل، أطلق ناشطون في حركة المقاطعة الجزائية تغريدات تدين فيها زيارة "هشام بوداوي" اللاعب الدولي الجزائري في منتخب "نيس" إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف لقاء نادي "هبوعيل- الإسرائيلي" واللعب معه في مسابقة "اليورب ليغ".

كما أصدرت جمعية العلماء المسلمين الجزائيريين بياناً يدين سياسة التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية، ويثمن الجهود لمقاطعة بضائع كل الدول العربية التي تطبع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية.

فيما أدانت حركة المقاطعة ( BDS) إضاءة برج خليفة بألوان عيد "الحانوكاة" الخاص بالصهيونية في وسط دبي.

وقد أطلقت مؤسسات بحرينية وطنية وثيقة لمناهضة التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية، وأكدت أن جميع مكونات الشعب البحريني وأطيافه، تناصر القضية الفلسطينية، وحقوقه المشروعة والعادلة.

كذلك، وفيه المدارس الخاصة والرسمية تخصيص حصة واحدة للحديث عن القضية الفلسطينية، ورفض التطبيع.

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