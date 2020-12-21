محافظ جنين: تسجيل ثلاثة وفيات متاثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الإثنين تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع إلى 99 عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة.



وأوضح الرجوب، في تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ24 الماضية، نشر على صفحة محافظة جنين على موقع (فيسبوك)، أنه تم تسجيل141 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 143 حالة شفاء.



وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة في المحافظة ارتفعت إلى 1615 حالة، منها 1581 حالة في العزل المنزلي، و34 حالة في مستشفى جنين الحكومي، منها 11 حالة بالعناية المكثفة.