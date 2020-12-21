قناة إسرائيلية: فقدان السيطرة على (كورونا) بغزة سيدفع لتصعيد مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت القناة 20 الإسرائيلية، أن فقدان السيطرة على وباء (كورونا) وعدم توفير ما يلزم قطاع غزة لمواجهته، سيدفع لاحتمالية وقوع مواجهة تصعيد ضد إسرائيل.



وأكدت القناة، أن قطاع غزة، سيكون المتضرر أولاً من نقص لقاحات (كورونا)، لافتة إلى أن ذلك، جاء بعد أن ناشدت منظمة أطباء من أجل حوق الإنسان، إسرائيل، لتوفير اللقاحات للفلسطينيين في الضفة وغزة.