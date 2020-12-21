شؤون فلسطينية

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو البرلمان السيرلانكي، بيمال راثناياكي: "إن بلاده ترفض اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والبرلمان يواصل الضغط على الحكومة؛ للتمسك بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، ومواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، داعيًا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى التحلي بالعدالة والنزاهة ودعم القضايا العادلة في العالم، وأهمها القضية الفلسطينية".

وأكد راثناياكي، خلال ندوة برلمانية، نظمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس، بالتعاون مع منتدى آسيا والشرق الأوسط بعنوان "التطبيع بوابة للسلام أو للاستسلام"، أن الشعوب ترفض تطبيع الأنظمة والحكومات، وتناصر الحقوق الفلسطينية، مطالبًا بتوحيد الجهود ومعالجة الخذلان الحاصل بحق القضية الفلسطينية، والعمل على رفض خطوات التطبيع.

ودعا في الندوة التي شارك فيها برلمانيون من سريلانكا والهند والمجلس التشريعي الفلسطيني، المجتمع الدولي للضغط؛ لإلزام إسرائيل على تطبيق القرارات والقوانين الدولية، وعدم هدم المعايير العالمية، مجددًا موقف بلاده الرافض لجميع الاعتداءات الإسرائيلية، ومخططاتها لسرقة الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عضو البرلمان الهندي، النائب كي. جي تياغي، أن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، دعمت سرقة الأراضي الفلسطينية، وعلى برلمانات العالم، العمل لتصحيح هذه الأخطاء بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن البيت الأبيض، اختار الوقوف ضد الحقوق الفلسطينية، ودعم الاعتداءات الإسرائيلية، ومخالفة الشرعية الدولية.

وبيّن تياغي، أن إسرائيل صعدت من مخططاتها الاستيطانية وتعمل على ضم المستوطنات بفضل الغطاء والدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة العمل من أجل استعادة الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية.

وحذر النائب في برلمان المالديف، سعود حسين، من كارثة صحية حقيقية تهدد قطاع غزة، نتيجة نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية، بفعل الحصار الإسرائيلي، خاصة مع تفشي جائحة (كورونا)، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لإدخال المعونات الطبية والصحية.

ودعا حسين، الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الوقوف بشكل محايد من القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مضيفًا "إسرائيل تحاول تنفيذ مخططاتها التهويدية في القدس والمسجد الأقصى، وترفع من وتيرة مخططاتها الاستيطانية لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية في ظل الدعم الأمريكي، وموجة التطبيع الحالية".

 وتابع "أناشد البرلمانيين في كل العالم لدعم القضية الفلسطينية الوقوف إلى جوار حقوق الشعب الفلسطيني، في هذا الوقت العصيب والخطير من تاريخ القضية"، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي خطر على العالم، وليس على فلسطين والمنطقة فقط.

من جانبها، أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، هدى نعيم، أن اتفاقيات التطبيع تصب في مصلحة الاحتلال، وتجعله القوة المسيطرة في المنطقة على حساب حقوق الشعوب الأخرى، مبينة أن الفعاليات والبيانات البرلمانية، يجب أن تترجم إلى برامج عمل، تعزز من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم الحقوق الفلسطينية.

وأشارت نعيم، إلى أن المسؤولية الملقاة على البرلمانات كبيرة لمواجهة المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية واختراق الشعوب، مشددة على ضرورة توحيد الجهود البرلمانية من أجل صد هجمة التطبيع.

وطالبت بإصدار مواقف قوية وشجاعة وسن قوانين تقطع الطريق أمام محاولات التطبيع، وتعزز من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي والعمل بكل الوسائل لعزله في المحافل البرلمانية والسياسية الدولية.

بدوره، دعا المدير العام لرابطة برلمانيون لأجل القدس د. محمد مكرم بلعاوي، سريلانكا والهند وباقي أصدقاء الشعب الفلسطيني إلى عدم الرضوخ للابتزاز الأمريكي والإسرائيلي، وتقديم المصلحة الإنسانية على المصالح الموهومة والآنية، لأن مصلحة الإنسانية هو إحلال السلام المترتب على العدل، مؤكدًا أن تطبيع الدول العربية مع الاحتلال يدل على أنها دول هشة مسلوبة الإرادة تحت الضغوطات الأمريكية وتفتقر للمشروع الوطني.

وأضاف بلعاوي: "إن الحرب الحقيقة هي على الشعب الفلسطيني والسلام يتحقق عندما ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، بما فيه ذلك حقه بمدينة القدس المحتلة، وعودة اللاجئين، والإفراج عن الأسرى وإنهاء حصار غزة، مشددًا أن أي سلام دون ذلك فهو نوع من النفاق، وتأجيل المشكلة وليس حلاً لها".

وأكد على أنه يجب على إسرائيل، أن تعلم أن لأفعالها عواقب، والتي يجب أن تتمثل في حملات المقاطعة والضغط حتى منح الشعوب الفلسطيني حقوقه، متابعًا "الادعاء بأن السلام يمكن تحقيقه بدون القيم الأخلاقية، هو إهدار لمبادئ هذه البلدان وانتهاك صارخ لقوانينها ودساتيرها، ولن يؤدي إلى السلام والازدهار".

وذكر بلعاوي، الحكومات بالظلم الواقع على قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاماً، والذي يعيش أوضاع كارثية على الصعيد الإنساني والصحي، حيث يعيش أوضاعًا صحية خطيرة نتيجة انتشار جائحة (كورونا)، بالتزامن مع نقص المستلزمات الطبية بفعل الحصار الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

التنمية بغزة: الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن الحضانات والإشراف الكامل يتم عبرها

التنمية بغزة: الوزارة مسؤولة بشكل مباشر عن الحضانات والإشراف الكامل يتم عبرها

العالول لحماس: فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية إشارة

العالول لحماس: فتح تمد يدها لاستعادة الوحدة ولن تتوانى عن استثمار أية إشارة

اشتية: سيتم اليوم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين

اشتية: سيتم اليوم البدء بصرف حوالي مليار شيكل من مستحقات الموظفين

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

2960 طالبا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكمالية

2960 طالبا يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في دورته الاستكمالية

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع &#34;الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة&#34;

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

محافظ جنين: تسجيل ثلاثة وفيات متاثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

محافظ جنين: تسجيل ثلاثة وفيات متاثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع &#34;الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة&#34;

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

حنا عيسى: الثقافة الوطنية الفلسطينية وليمة للفتن والأطماع الدولية

حنا عيسى: الثقافة الوطنية الفلسطينية وليمة للفتن والأطماع الدولية

نادي الأسير: نقل الأسير عماد أبو رموز لمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي

نادي الأسير: نقل الأسير عماد أبو رموز لمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

منوعات

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية &#34;اللي ييجي عند ولادي آكله&#34;

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية "اللي ييجي عند ولادي آكله"

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

عربي

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

&#34;طيران الإمارات&#34; تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر