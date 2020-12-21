عربي

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني: إن جائحة (كورونا) والجراد الصحراوي، يمثلان مصدر قلق وتهديد لشعوب منظمة (الإيقاد).

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، فقد جاءت تصريحات حمدوك، خلال كلمته في القمة الاستثنائية رقم 38 لمنظمة (الإيقاد) التي تتولى السودان رئاسة دورتها الحالية.

وقد حضر القمة رؤساء دول: جيبوتي والصومال وكينيا ورئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية، ونائبة رئيس جمهورية جنوب السودان، وممثلة جمهورية يوغندا السفيرة، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي.

وقال رئيس الوزراء السوداني: إن "جائحة (كورونا) وآثارها السالبة على حياة وسُبُل عيش شعوبنا لاتزال مصدر قلق مشترك لنا جميعاً"، مؤكداً أنه "لا يمكننا استبعاد الخطر الذي يُمثله الجراد الصحراوي، والذي رغم انحساره في الوقت الحالي، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدًا يلوح في الأفق على منطقتنا".

وأشار حمدوك إلى أن اجتماع قادة (الإيقاد) يمثل فرصة لتقييم الإنجازات الكبيرة، التي تحققت في مكافحة جائحة فيروس (كورونا)، ودفع خطر الجراد الصحراوي.

وتحدث عن رغبته في استعراض قضايا كثيرة مثل التقدم نحو سلام دائم في دولة جنوب السودان، وتعزيز الانتقال الديمقراطي في جمهورية السودان، ًمؤكداً وبصفته رئيساً لـ (الإيقاد) أن المحادثات التي ستجري في الجلسة المغلقة، اليوم، تظل مُلتزمة بمبادئ منظمتنا، التي تتعلق بالسيادة الكاملة للدول الأعضاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.

ولفت المسؤول السوداني إلى أن "البيانات والتنبؤات طويلة الأجل الصادرة عن مركز رصد المناخ بالإيقاد، تُظهر عن مُفارقة مهمة يجب الانتباه لها، وهي أن الجفاف الشديد الذي تعقبه فيضانات واسعة النطاق يتجه -ولو كان ببطء- ليصبح القاعدة في منطقتنا، موضحاً أن هذه التهديدات لها تأثير كبير على الوضع المستقبلي للشؤون الإنسانية والأمنية والتنموية لدول الإيقاد" .

ودعا حمدوك من أسماهم "شركاء الإيقاد والمجتمع الدولي" إلى "مضاعفة الدعم للجهود المبذولة بواسطة الهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد) من أجل بناء السلام بالمنطقة".

ودعا أيضاً من قال إنهم "الشركاء الدوليين" إلى "المحافظة على صداقتهم الثابتة ومواصلة التشارك الفعّال مع الإيقاد وذلك من خلال توفير الدعم السياسي والفني والمادي والذي نحن في أمَسِّ الحاجة إليه".

وتقدم حمدوك بالشكر للرئيس إسماعيل عمرقيلي، رئيس جيبوتي وحكومته  "وشعب جمهورية جيبوتي على استضافتها وترحيبها الحار وكرم ضيافتها".

أخبار ذات صلة

مصر تكشف موقفها من سلالة كورونا الجديدة وموعد التطعيم بلقاح (كوفيد-19)

مصر تكشف موقفها من سلالة كورونا الجديدة وموعد التطعيم بلقاح (كوفيد-19)

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

&#34;طيران الإمارات&#34; تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

قطر تفتح &#34;حوارا استراتيجيا&#34; مع إيطاليا

قطر تفتح "حوارا استراتيجيا" مع إيطاليا

مساعدات إماراتية لدعم موريتانيا في احتواء (كورونا)

مساعدات إماراتية لدعم موريتانيا في احتواء (كورونا)

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع

العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ

العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع &#34;الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة&#34;

حركة المقاطعة ( BDS) تطلق مشروع "الحملة الشعبية لمقاطعة المؤسسات المتصهينة"

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية ويشرد 20 مواطناً في خربة السيميا

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

برلمانيون آسيويون يطالبون إدارة بايدن بدعم الحقوق الفلسطينية

حنا عيسى: الثقافة الوطنية الفلسطينية وليمة للفتن والأطماع الدولية

حنا عيسى: الثقافة الوطنية الفلسطينية وليمة للفتن والأطماع الدولية

نادي الأسير: نقل الأسير عماد أبو رموز لمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي

نادي الأسير: نقل الأسير عماد أبو رموز لمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

منوعات

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

هاني شاكر يعفو عن حمو بيكا... رغم إساءة الأخير

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

انفجار سيارة أحمد حسن وزينب وهم بداخلها.. ومصدر أمني يوضح

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

محمد صبحي يكشف سبب اختفاء عبلة كامل وعدم تكريمها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

بعد أن فضحتهما..إلهام شاهين تسحب تصريحاتها عن علاقة هنا شيحة وابن شقيقتها

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

شاهد: منزل هيا الشعيبي يحترق وتلقي نفسها بالنار لتنقذ طفلتها..وهذا حال الإبنة

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

هبة مجدي تكشف سر غرور ياسمين صبري

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

شاهد: هند البحرينية تصدم جمهورها بلوك غريب

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية &#34;اللي ييجي عند ولادي آكله&#34;

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية "اللي ييجي عند ولادي آكله"

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

عربي

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)

رئيس الوزراء السوداني: (كورونا) والجراد الصحراوي يمثلان تهديداً لشعوب (الإيقاد)

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

&#34;طيران الإمارات&#34; تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

"طيران الإمارات" تُعلق رحلاتها من وإلى السعودية حتى إشعار آخر